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(görüşmeden fotoğraflarla)- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN JAPONYA PRENSESİ MİKASA İLE GÖRÜŞÜYOR

  Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya prensesi Akiko Mikasa'yı kabul ediyor

09 Eylül 2018 18:08

 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya prensesi Akiko Mikasa\'yı kabul ediyor. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı\'da bulunan konutunda çıkarak, Mabeyn Köşkü\'ne geldi. Erdoğan\'ın ardından bu sabah İstanbul\'a gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa Mabeyn Köşkü\'ne geldi. Erdoğan ve Mikasa\'nın görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşiyor. 

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Görüşmeden fotoğraf
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ (ÖZEL)
- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler
- Prensesin konvoyundan görüntüler
- Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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