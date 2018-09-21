Görüşme başvurusuyla ortaya çıktı; Öcalan'a disiplin cezası verilmiş

İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın ailesinin yaptığı görüşme başvurusu, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu’nca 14 Eylül 2018 tarihinde verilen disiplin cezası sebebiyle reddedildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu olan Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, ablası Fatma Öcalan ve vasisi Mazlum Dinç'in İmralı’ya gitmek için avukatları aracılığıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı 94’üncü görüşme başvurusu reddedildi.

Gerekçe değişti

Şimdiye kadar “5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda” yer alan “Hükümlüler hakkında getirilen kısıtlamalar”ı gerekçe göstererek başvuruyu reddeden savcılık, bu kez Öcalan’a verilen disiplin cezalarını gerekçe gösterdi. Savcılık, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulunca 14 Eylül 2018 tarihinde Öcalan’a verilen disiplin cezası sebebiyle görüşme başvurusunu reddetti.

Disiplin cezasının ne olduğu konusunda ise bilgilendirme yapılmadı.

İmralı’da tutuklu olan Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Ali Konar ve Veysel Aktaş’ın ablası Sabiha Aslan'ın avukatları aracılığıyla savcılığa yaptığı başvuru da aynı gerekçeyle reddedildi.

93 başvuru reddedilmişti

Başsavcılık, ailelerin başvurularını 93 kez "koster bozuk", "Gemi onarımda", "hava muhalefeti", "OHAL" ve “5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda” yer alan “Hükümlüler hakkında getirilen kısıtlamalar” gerekçesiyle reddetmişti.