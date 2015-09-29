Görüşme "yapıcı ve faydalı"



ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya devlet Başkanı Viladimir Putin ile New York'daki BM Genel Kurulu'nda önce ardı ardına konuşma yaptı. Daha sonra da ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 90 dadika sürdü. Beklenenden yarım saat daha uzun olduğu belirtiliyor.

Görüşmeler "yapıcı ve faydalı"

İkili görüşmenin ardından açıklama yapan Putin, görüşmeyi "Açık, çok yapıcı ve çok faydalı" olarak niteledi. Ana gündem maddesinin IŞİD'e karşı mücadele olduğunu kaydeden Putin, Rusya'nın IŞİD'e karşı düzenlenen hava harekatına katılabileceğini ihtimal dışı bırakmadı. Ancak Putin, Suriye bir kara harekatına kesinlikle karşı olduğunu vurguladı. Putin, Suudi Arabistan, Türkiye, Ürdün'ün de olduğu bir "Terörle Mücadele Birliği" kurulması çağrısında bulundu.

Esad'ın rolü tartışma konusu

Her ne kadar iki lider de BM Genel Kururlu'nda yaptığı konuşmalarda Suriye'deki iç savaşın son bulması için acilen politik çözümlerin gerekli olduğunu dile getirse de, ikili görüşmelerde Beşar Esad'ın sorunun çözümündeki rolü konusunda anlaşma sağlanamadı. Putin, Esad'ın geleceğine ABD başkanı Obama ya da Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın değil Suriye halkının karar vermesi gerektiğini kaydetti. Putin, hâlihazırda Suriye rejimini ve Kürt isyancıları, IŞİD'le mücadele konusunda desteklemek için neler yapılabileceği üzerinde çalıştığını kaydetti.

ABD Başkanı Barack Obama ise BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ‘çocuk öldüren bir tiran‘ olarak nitelendirerek Esad gibi liderlere destek verenleri kınadığını söyledi. IŞİD’e karşı mücadele çabalarının Esad’ı güçlendirmesine izin verilmemesi gerektiğini belirten Obama, “Dökülen bunca kandan sonra savaş öncesindeki statükoya dönülemeyeceğini kabul etmemiz gerek“ diye konuştu.

Ukrayna krizi

ABD hükümet yetkilieri ise her iki lider arasındaki görüşmeleri "nesnel" olarak niteledi. Görüşmelerde Ukrayna krizinin de ele alındığı belirtildi. Bu bağlamda Obama, Minsk anlaşmasının hayata geçirilmesindeki tereddütlere ilişkin kaygılarını dile getirdiği kaydedildi.

Putin, ABD'nin de Ukrayna krizinin çözümü çabalarında rol alacağını söyledi.