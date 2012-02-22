Başsavcıvekili Görüşen: 28 Şubat'la ilgili memurlara işlem yapılmadı

T24- “28 Şubat soruşturması kapsamında, yüksek yargı organı mensupları ile hakim ve savcılarla ilgili inceleme başlatıldığının doğru olmadığı” bildirildi. Başsavcıvekili Görüşen, "Yüksek yargı organı mensupları ile hakim ve savcılar hakkında inceleme başlatıldığı doğru değil" dedi.

Görüşen, bazı basın-yayın organlarında, 28 Şubat soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'nin, “28 Şubat döneminde Genelkurmay brifingine katılan yüksek yargı organı mensupları ile hakim ve savcılarla ilgili inceleme başlattığı, bu kapsamda bu kişilerin isimlerini sorduğu” yönünde haberler yayımlandığını belirterek, “Bu doğru değil. Soruşturma kapsamında böyle bir işlem yapılmadı” dedi.

Bu arada, 28 Şubat ile ilgili soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Bilgili'nin, 28 Şubat döneminde Genelkurmay Başkanlığında görev yapan 4 sivil memurun ifadesini aldığı kaydedildi.

Bu kişilerden 3'ünün halen Genelkurmay Başkanlığında görev yaptığı, diğerinin ise bir başka kamu kurumuna geçtiği ifade edildi.