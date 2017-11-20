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 (görüntüyle yeniden) RÜZGAR UÇAKLARI PAS GEÇİRDİ

  Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul DHA İstanbul'da olumsuz hava koşullarının yanı sıra rüzgar etkisini artırdı

20 Kasım 2017 17:22


 
Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul DHA
İstanbul\'da olumsuz hava koşullarının yanı sıra rüzgar etkisini artırdı. Atatürk Havalimanı\'nda uçakların iniş ve kalkışı için pist değişikliği yapıldı ve bu nedenle inişlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı. Gelen uçaklar ortalama 10-15 dakika havada tur attıktan sonra iniş alabiliyorlar. Rüzgarın etkisini artırdığı anlarda ise Türk Hava Yolları\'nın altı uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldığı öğrenildi. 
DHA kamerasının kayıtlı olduğu anlarda özel bir jette pisti pas geçti. Özel jet ikinci denemesinde inebildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Havalimanından görüntüler uçakların iniş ve kalkışları
-Özel jetin pisti pas geçmesi
-İkinci denemesinde inen özel jet
-Bulutlar ve uçaklardan görüntü

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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