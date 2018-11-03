T24 LogoT24 Logo
Gündem

(GÖRÜNTÜYLE) 7. TÜRKİYE-UKRAYNA YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY TOPLANTISI YAPILDI

Gülseli KENARLI / İSTANBUL (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko başkanlığındaki Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın yedincisi İstanbul Mabeyn Köşkü'nde düzenlendi

03 Kasım 2018 20:45

Gülseli KENARLI / İSTANBUL (DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko başkanlığındaki Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı\'nın yedincisi İstanbul Mabeyn Köşkü\'nde düzenlendi. Toplantıda ilk olarak Erdoğan ve Poroşenko basına kapalı olarak 1 saat 15 dakika ikili görüşme gerçekleştirdi. Ardından liderler heyetler arası görüşmeye geçti.
Heyetler arası toplantının sonrasında  iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

HEYETLER
Türk heyetinde Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Başbakan Yardımcısı Stepan Kubiv, Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, Başbakan Yardımcısı Gennadiy Zubko, Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin yer aldı.
Görüntü Dökümü:
----------------------
-Toplantıdan detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülseli KENARLIDHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanUkrayna Devlet Başkanı Petro PoroşenkoTürkiyeUkrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey ToplantısıMabeyn KöşküToplantıdaErdoğanPoroşenkoArdındanHeyetlerHEYETLER
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24