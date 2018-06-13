(Görüntülü) Yürürken silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı



Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-(DHA) ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişinin, sokakta yürürken bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açtığı Musa Gündoğdu (18) ağır yaralandı.



Olay, bu sabah Kale Mahallesi?nde medyana geldi. Kimliği belirsiz kişi, sokakta yürüyen Musa Gündoğdu\'ya henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açıp kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Gündoğdu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülen Gündoğdu, acil servisteki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis saldırganın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.