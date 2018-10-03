(Görüntülü)Yüksekova'nın il olması için Ankara'ya heyet gönderecekler

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari)- (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, bir araya gelen 6 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, ilçede yaşanan sorunlara dikkat çekmek için ortak basın açıklaması yaptı. STK\'lar adına açıklama yapan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, Yüksekova\'nın il olma durumunu görüşmek üzere de heyet halinde Ankara\'ya gideceklerini söyledi. Yüksekova\'da Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen, Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanı İrfan Sarı, Şoförler Odası Başkanı Yavuz Özcan, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Nurettin Çalış, Hakkari Arıcılar Birliği Başkanı Fazıl Durmuş ve Hakkari Damızlık Koyun -Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Reşit Akman ilçede merkezinde çalışmaları süren alt yapı ve yol çalışmaları, sınır ticareti ve Yüksekova ilçesinin il olma durumu ile ilglii görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin ardından 6 STK, ortak basın açıklaması yaptı. STK\'lar adına açıklama yapan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay,alt yapı çalışmaları hala devam eden ilçede yaşayan vatandaşların, toz ve toprakdan dolayı evlerinden çıkamadıklarını , esnafların ise iş yerlerini açamaz duruma geldiğini belirterek şöyle konuştu: “Bizim ortak olarak konuştuğumuz meseleler var. Bunların başında Yüksekova’nın il olması meselesi var. Cumhurbaşkanımızın Yüksekova’nın il olmasına yönelik verdiği söz üzerine, alt yapı çalışmaları başlamıştır. Alt yapı çalışmaları esnasında aylardır toz- dumanın içerisinde kaldık. Asfaltlarımız yapılmadı. Bütün millet hastalık içerisindedir. Hastaneler akciğer hastalarıyla dolu. Her yer toz toprak içinde. Esnaf işyerlerini açamaz duruma geldi. Bir an evvel kış gelmeden bu asfaltın yapılması gerekmektedir. Bir diğer mesele ise, kanalizasyon arıtmasının yapılmamasıdır. Nehil çayına akan sular ve sulama için kullanılan suları, hayvanlar da içme suyu olarak kullanır. Zap suyundan Irak\'a kadar olan kısımda olan hayvanların ölmesi söz konusudur. Bundan dolayı süratle bir arıtma sisteminin yapılması gerekmektedir. Derenin ıslahı çalışması söz konusudur. Çarşı, pazar tuvaletten daha kötü kokmaktadır. Öbür taraftan, çöplerin bırakıldığı yer düzgün değildir. Yol boyu gelen yabancısı, turisti, çocuğu, hastası, ihtiyarı, genci çöpün yakılması neticesinde kilometrelerce yol almaktadır.\" Tüm bu sorunların çözümü için Yüksekova Kaymakamından randevu aldıklarını belirten Onay,\"Kaymakam beyden randevu talep etmişiz. Akabinde Vali Bey ile görüşeceğiz ve sonrasında Ankara’ya gitmeyi planlıyoruz. Bu sorunları dile getireceğiz. İlçemiz il konumundadır ve alt yapısının yapılması gerekmektedir. Eğer sivil toplum örgütleri sahip çıkmazsa, hiç kimse sahip çıkmaz. Esendere Sınır Kapısı, Türkiye’nin ilk açılan sınır kapılarındandır. Bugüne kadar birinci sınıf kapı statüsü almasına rağmen, ithalat ve ihracat yapılamıyor. Mesela bizde gümrük saymanlığı yok, laboratuarımız yok. Gelen bir eşyanın laboratuardan geçmesi gerekir. Ama laboratuvarımız olmadığı için bu yapılmıyor. Bunun için Mersin, Adana ve Doğubayazıt’a gidiyoruz. Sınır ticaretinin muhakkak gerçekleşmesi gerekiyor. Günübirlik gelen yolcularda kanunen bir bavul dolusu eşya çeşidine izin veriliyor. Buna ek olarak da bir şeyler getirilebilir, fakat vatandaşlarımızın elinden bir paket sigarası, bir paket pirinci, bir kilo çayı alınıp dereye atılıyor, ya da depoya konuluyor. Bunun için insanlarımız fakirlik içerisinde\" diye konuştu.