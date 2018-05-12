(Görüntülü) Vanlı öğrenciler mini otomobil yaptı

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)- VAN\'ın Tuşba ilçesinde bulunan Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, saatte 50 kilometre hızla giden mini otomobil yaptı. Otomobil, 10 gönüllü öğrenci ve öğretmen tarafından yaklaşık 2 ay süren bir çalışmayla tamamlandı. 4 zamanlı, hava soğutmalı, scooter motoruna sahip otomobilin montajı ve tasarımı okulda, boya ve bazı aksamları ise oto sanayi sitesinde yapıldı.



Meslek liselerinin önemine vurgu yapmak amacıyla, merkez Tuşba ilçesindeki Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde otomobil üretme projesi geliştirildi. Proje kapsamında, motorlu araçlar teknolojisi ve metal bölümü öğretmenleri ile 10 gönüllü öğrenci, hemen çalışmalara başladı. Projenin hazırlanmasından sonra, 2 ay gibi bir sürede 4 bin lira harcanıp, bölümdeki malzemelerden de yararlanılarak 11 beygir gücünde, 4 zamanlı scooter motorunun kullanıldığı, 5 litre benzin kapasiteli, 50 kilometre hız yapabilen mini bir otomobil üretildi. Öğrenci ve öğretmenlerin ürettiği kırmızı renkli otomobil ilgi odağı oldu.



Lisede, motorlu araçlar teknolojisi alan şefi ve öğretmen Cihan Yücel, her şeyin bir öğrencinin \"Hocam neden yerli bir araç üretmiyoruz?\" sorusuyla başladığını söyledi. Yücel, böyle bir fikir karşısında heyecanlandığını ve okulda öğrencilerle birlikte yerli araç üretimi için ilk adımı atmış olduklarını belirterek, şöyle konuştu:



\"Motorlu araç teknolojisi alan öğretmenleri, 10 gönüllü öğrencimiz ve metal bölümü öğretmenleriyle bu projeye başladık. Sanayi ile işbirliği içerisinde projemizi yürüttük ve 2 ay içerisinde projemizi tamamladık. Projede kullandığımız malzemeler, bölümümüzde önceden var olan malzemelerdi. Bu malzemeler revizyon yapılarak yeni hale getirildi. Tasarım, montaj ve birçok konuda öğrencilerimizle hararetli bir şekilde geceli, gündüzlü çalışarak bu projeyi tamamladık. Reklam, kaporta ve boya işlerinde sanayiden gerekli desteği aldık. Meslek lisesi olarak ne kadar önemli olduğumuzu vurgulamak istedik. Bu aracımız 50 kilometre hız yapabiliyor. Daha iyi imkanlar ve bütçe verilirse biz daha iyi işler yaparız. Hedeflerimiz arasında elektrikle çalışan, güneş enerjisi ile kendini şarj eden, uzaktan kumanda edilen bir araç yapmak bulunuyor.\"



Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Orhan Sert ise Türkiye\'de meslek liselerinin önemli bir rolü olduğunu ve buna dikkat çekmek istediklerini söyledi. Sert, \"Meslek liseleri ile ilgili farkındalık oluşturmak istedik. Meslek liselerinin bu ülkeye ne kadar katkı sağlayacağını görmek ve herkese göstermek istedik. Şu an Türkiye\'nin yerli otomobile ihtiyacı var. Her yerde yerli ve milli vurgusu yapılıyor. Bir otomobilimizin olmaması ülkemiz adına bir eksiklik. Biz de bunun Van\'da yapılabileceğini gösterdik. Kendi atölyelerimizde, kendi imkanlarımızla neler yapabileceğimizi oturduk, düşündük, tasarladık ve ortaya güzel bir ürün çıkardık\" dedi.



Projenin tasarlanmasında ve üretimde yer alan motor bölümü öğrencisi Emre Çörçik de yerli otomobil fikri ile hem gelecek nesillere örnek olmak istediklerini hem de motor bölümünü tanıtmak istediklerini söyleyerek, \"Hocalarımızla bir proje uygulamayı düşündük. Bölümümüzü hem tanıtmak hem de gelecek nesillere örnek olmak amacıyla araba tasarlamayı hedefledik. Maddi imkanlar kısıtlı olduğu için bu kapasitede bir araç ortaya çıkarabildik. İmkanlarımız daha iyi olsaydı, farklı şeyler de düşünüyorduk. Türkiye gelişme sürecinde olan bir ülke, bu anlamda bir yardımda bulunmak istedik. Kendi arabımızı yapalım dedik. Bu bizim için bir deneyim oldu\" ifadelerini kullandı.





