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(Görüntülü)Unutulan çocuk arabası korkuttu

HABER- KAMERA Mesut MADANBURDUR, (DHA) Burdur'da emniyet personeline ait açık otoparkın önünde unutulan çocuk arabası özel ekipler tarafından kontrollü şekilde fünyeyle patlatıldı

23 Ağustos 2018 14:54

HABER- KAMERA Mesut MADANBURDUR, (DHA) Burdur\'da emniyet personeline ait açık otoparkın önünde unutulan çocuk arabası özel ekipler tarafından kontrollü şekilde fünyeyle patlatıldı. Cumhuriyet Caddesi\'nde Emniyet Müdürlüğü karşısındaki emniyet personeline ait açık otoparkın girişine çocuk arabası bırakıldığı ihbarı üzerine bölgeye özel ekipler sevk edildi. Araç ve yaya trafiğine kapatılan olay yerine Jandarma Alay Komutanlığı\'ndaki bomba arama köpeği \'Hera\' da getirilerek inceleme yaptı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye yerleştirilen çocuk arabası kontrollü şekilde patlatıldı. AFAD KBRN ekipleriyle emniyet ekiplerinin incelemesinin ardından çocuk arabası Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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