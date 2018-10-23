(Görüntülü)ULUDAĞ'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

TÜRKİYE\'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ\'a mevsimin ilk karı yağdı. Bursa\'da, 2 bin 543 rakımlı Uludağ\'a gece saatlerinde kar yağdı. Yağışla birlikte kayak merkezinin zirvesi beyaza büründü. Kar yağışı, oteller bölgesinde ise etkili olmadı. Büyük Zirve\'de kamp yapan Dağcılar Topluluğu üyelerinin çadırları da karla kaplandı. Dağcılar Topluluğu Başkanı Koray Sır, 1 günde 3 mevsimi yaşadıklarını belirterek, Büyük Zirve?de bembeyaz bir cennete uyanmak geçirdiğimiz zorlu gece sonrası oldukça keyifliydi. Dağ ve zirve koşullarının hiçbir zaman şakaya gelmeyeceğini, mutlaka tırmanış öncesi ekipman, hava durumu, ekip hazırlıklarının doğru yapılması gerektiğini görmüş olduk. Ne mutlu ki öngörülerimiz fazlası ile doğru çıktı ve kontrollü bir şekilde acil durum konaklamamızı gerçekleştirdik. Büyük Zirve\'den Küçük Zirve\'ye iniş yaptıktan sonra oteller bölgesinde faaliyetimizi sonlandırdık dedi. Görüntü Dökümü ------------------------- -Uludağ\'ın zirvesinde kar yağışından görüntüler Dosya Adı 2310uludagkar Süre 35 sn Boyut 68 MB HaberKamera Enver Fatih TIKIRBURSA, (DHA) (Tür: Yurt)