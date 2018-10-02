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(Görüntülü)Trabzon'da denizde kadın cesedi bulundu

Emre KOLTUK/AKÇAABAT, (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat ilçesinde denizde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu

02 Ekim 2018 18:15

Emre KOLTUK/AKÇAABAT, (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat ilçesinde denizde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu. Akçaabat ilçe sahilinde bugün saat 11.30 sıralarında vatandaşlar, deniz yüzeyinde ceset olduğunu fark edip, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen dalgıçlar, kadın cesedini kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları, olaydan kısa bir süre önce sahilde görülen kadının intihar etmiş olabileceğini söylerken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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