(Görüntülü)Tartışmalı tasarı kavgayla İran meclisinde onayladı

Tartışmalı tasarı kavgayla İran meclisinde onayladıTartışmalı tasarı kavgayla İran meclisinde onayladı Ekber Karabağ / Tahran, 7 Ekim (DHA) - İran\'da aylardır çeşitli siyasi gruplar arsında tartışma konusu olan İran\'ın Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu\'na (CFT) katılımı öngören tasarı, kavgaya varacak yoğun tartışmalar içinde İran parlamentosunda kabul edildi. Mecliste hazır bulunan 271 milletvekilinden 143\'ü tasarı lehinde oy kullanırken, 120 milletvekili ret ve beş vekil çekimser oy kullandı, üç vekil ise oy kullanmadı. Tasarı mecliste görüşülürken bazı milletvekilleri kürsüde konuşan karşıt görüşlü milletvekillerinin üzerine yürüyerek itirazlarını dile getirdi. Öneriye karşı çıkan bir milletvekili, kürsüde tasarı örneğini yırtarken, bazı milletvekilleri meclis başkanının bulunduğu alana girerek tepkilerini ortaya koydu. Tasarıya karşı olan milletvekilleri, İran\'ın özgürlük mücadelesi veren bazı gruplara desteğinin zorlaşacağını ve ülkedeki hassas finansal verilerin açığa çıkacağını savunuyor. Konuyu savunan yönetim ise tasarının onaylanmasıyla ABD\'nin bunu bir baskı aracı olarak İran\'a karşı kullanamayacağını ve İran\'ın daha rahat şekilde dünya ülkeleri ile ticaret yapabileceğini belirtiyor. Uluslararası bir kuruluş olan ve kara para aklamayla mücadele amacıyla kurulan FATF, Tahran\'dan finansal sistemini uluslararası şartlara uyumlu hale getirmesi işlemlerini Ekim\'e kadar bitirmesini istemişti. (Fotoğraflı) Görüntü Dökümü: Konuya karşı çıkan bir milletvekilinin tasarı örneğini yırtması Milletvekillerinin meclis önünde ayağa kalkarak yazdıkları pankartlarla görüşlerini belirtmesi Tasarıdan yana olan ve karşı çıkan milletvekillerinin konuşması Karşıt görüşlü milletvekillerinin tartışması Bazı milletvekillerinin kavgayı yatıştırmak için araya girmesi