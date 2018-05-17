(Görüntülü)Pamukkale'de freni boşalan kamyon devrildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, freni boşalan mıcır yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazada park halindeki 3 otomobil zarar görürken, kamyon şoförü Mustafa Karaçomak ise hafif şekilde yaralandı. Kaza saat 19.00 sıralarında, Denizli-Antalya Karayolu Gökpınar Mevkii\'nde meydana geldi. Mustafa Karaçomak\'ın kullandığı 20 AAJ 223 plakalı mıcır yüklü kamyonun freni seyir halindeyken boşaldı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyon, yol kenarında devrilerek park halindeki 3 otomobile ve bir restoranın duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri gönderildi. Kazada hafif yaralanan kamyon şoförü Mustafa Karaçomak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karaçomak\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.