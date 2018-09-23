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(Görüntülü)OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI 4 YARALIOTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI 4 YARALI

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, otomobilin yolda dönüş yapan hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

23 Eylül 2018 15:18

SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, otomobilin yolda dönüş yapan hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde, Sapanca Yanık Mahallesi İzmit Caddesi\'nde meydana geldi. İzmit istikametine giden Mehmet Tuna Alpay idaresindeki 41 SP 978 plakalı otomobil caddede dönüş yapan Ümit Akman idaresindeki 34 KF 6211 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki su kanalına düşerken, otomobil ise bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada, Ümit Akman ile aynı araçta bulunan Bilal Kurtiş, otomobilde bulunan Gülden Alpay ve 6 yaşındaki oğlu Ömer Çınar Alpay yaralandı. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü ------------------ -Ambulansın gelişi -Kaza yapan araçların görüntüsü -Yaralıların sedyeye alınışı -Ambulanstaki yaralı -Kaza yerinden detay HABER-KAMERA İsa ÇİÇEKSAPANCA(Sakarya), (DHA)

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