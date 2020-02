(Görüntülü)'Nostalji doktoru' gramofon ve eski radyoları tamir ediyor

Osman ŞİŞKO- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA’da 35 yıldır eski radyo ve gramofonları tamir eden, kentte \'Nostalji Doktoru\' olarak tanınan Ahmet Ali Şağın (56), atölyesindeki eski radyo ve gramofonlar ile müze açmak istiyor. Bu işi kendisinden başka yapan olmadığını söyleyen Şağın, \"Bir zamanların tek eğlence kaynağı, tek haber alma kaynağı olan radyolar, internet ve televizyonların gölgesinde kaldı. Onları tamir eden tek kişi benim\" dedi. Bursa\'da 35 yıldır küçük bir dükkânda eski radyoları ve gramofonları tekrar çalışır hale getiren Ahmet Ali Şağın, eski ürünleri bulundurmanın bir hobi olduğunu belirtti. Şağın, \"35 senedir radyo tamirciliği yapmaktayım. Bir zamanlar evlerimizin en önemli eşyası olan radyo ve gramofonları saklamak bugün hobi haline gelmiş durumda. Tabii o zamanlar salonlarımızın en güzel yerinde duran bu radyolar, artık nostalji oldu. O zamanlar tek eğlence kaynağı radyolardı, tek haber alma kaynağı da radyolardı; ama şimdi artık internet ve televizyonlar onları geri plana attı. Elimde çok fazla gramofon var, kendi ürettiğim gramafonlar da var. Gayet güzel çalıyorlar. Çocukluğumdan beridir radyoya merakım var, küçüklükten beridir radyo tamirciliğine özenmişimdir ve 35 senedir de bu işi yapıyorum. Bu eski cihazlar şu an rağbet görmüyor, insanlar annemin, dedemin radyosu diyerek tamir ettiriyor ve kullanılır hale getiriyoruz. Bir zamanlar evin en güzel yerlerinde duran radyolar, şimdi çatı arasında, hurdacı tezgâhında tozlu raflarda duruyor. Ben de bunları tamir ederek eski haline getirip, içine FM modunu da ilave ediyorum. İnsanlar çok seviniyorlar, çok mutlu oluyorlar. Daimi müşterilerimiz çok fazla. Aralarında iş insanları, belediye başkanları, siyasetçiler ve sanatçılar ile antikacılar da var. Bazıları burada çayını kahvesini yudumlarken plak dinleyip öyle gidiyor\" dedi. Ahmet Ali Şağın, radyoların, gramofon ve pikapların günümüzde artık tarihi eser niteliği kazandığını dile getirirken, ”Artık bu cihazlar dekoratif amaçlı tabii ki. Bir de çok yer kapladığı için öyle geniş evler de yok, radyoların kalıpları çok büyük, dekoratif amaçlı yapıyorlar. Televizyondaki dizilerde hep eski radyo, gramofon görüyorum. İnsanlar radyoları, gramofonları çalışır halde görmek istiyor. Dizilerde, filmlerde bazen bu eski radyoları gösteriyorlar, o diziden sonra radyo talebi çok olabiliyor. İnsanlar gelip tamir ettiriyor. Ben bu işi severek yapıyorum, sevmesem olmaz zaten. Radyo tamirciliği meslek dalı olmaktan çıktı artık. Çırak bile bulamıyoruz. Bursa\'da benden başka da usta kalmadı. Sevdiğim için götürebildiğim kadar götürmeye çalışacağım. Meslek olarak Elektronikçiler Odası\'nda radyo tamiri diye bir dal bile yok. Bursa’da Tahir Usta vardı, eski radyoculardan, rahmetli oldu, Ferit Usta vardı, o da rahmetli oldu. Ben kaldım şu anda. Bu işi yapmak içimden geliyor, burada oturup radyolarla uğraşmak hoşuma gidiyor” diye konuştu. 300’e yakın radyosu olduğunu belirten Şağın, \"AVM’lerde radyo sergisi açıyoruz. Sergilerden dolayı da ilgi bayağı çoğaldı. Mesela elinde eski radyosu olan bizi görüp, alır mısınız, siz değerlendirir misiniz diyenler oldu. Eski yerimiz küçük bodrum katındaydı, değiştirdik. Burada hem insanlar gelip çay içebiliyor, hem de müzik dinleyip eskiyi yad edebliiyorlar. Tüm radyo ve gramofonlar benim için kıymetli, satmaya kalksam para edeceğini hiç zannetmiyorum. Bu tür şeylerin çöpe atılması ise beni üzüyor. Düşünün Ulu Önderimiz Atatürk’ün nutkunu, Zeki Müren’in, Hamiyet Yüceses’in nadide seslerinden dinlediğimiz şarkıları hep bu radyolardan dinledik. Gönlüm atılmasından yana değil. Belediye imkan verilirse, radyo müzesi açmak istiyorum. Ankara’da var, bazı illerde açılıyor, Bursa’da da olursa öncülüğünü yapmak isterim” dedi. Dükkanın daimi müşteri Selami Cebeci ise, ”Burası benim yıllardır tanıdığım bir yer, alışveriş yaparım. Gördüğünüz gibi nostalji dolu. Eski plaklar ve aradığınız her şeyi bulmanız mümkün. Sık sık geliyorum, eskileri yaşatmak güzel bir şey. Bunlar çok nadir şeyler. Burası çok güzel, huzur buluyorum, aradığım her şeyi bulabiliyorum. Ahmet usta da gereken ilgiyi bana fazlasıyla gösteriyor” şeklinde konuştu.