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(Görüntülü)Mersin'deki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Mersin'deki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama MERSİN'de 'fuhuşa yer ve imkan sağladıkları iddiası ile gözaltına 1'i kadın 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

03 Ekim 2018 19:11

Mersin\'deki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama MERSİN\'de \'fuhuşa yer ve imkan sağladıkları iddiası ile gözaltına 1\'i kadın 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Camişerif Mahallesi Çakmak Caddesi üzerindeki masaj salonundan çıkan 2 erkeğin, işyerindeki bir kadın ile 200 TL karşılığında fuhuş yaptığını belirledi. Bunun üzerine dükkana baskın yapan polis, 3\'ü kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen P.N.K. isimli işyeri sahibi kadın ile beraberindeki şüpheli erkekler R.A. ve Ş.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarıldı. P.N.K. ile R.A\'nın tutuklanmasına karar veren mahkeme, Ş.A.\'yı ise adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

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