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(Görüntülü)MERSİN'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Haber-Kamera Adnan AÇIKGÖZMERSİN, (DHA)Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan kutlamalar, Kültü

30 Ağustos 2018 15:46

Haber-Kamera Adnan AÇIKGÖZMERSİN, (DHA)Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın Cumhuriyet Alanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunmasıyla başlayan kutlamalar, Kültür Merkezi Şeref Salonu\'nda tebriklerin kabulu ile sürdü. Daha sonra yine Cumhuriyet Alanı\'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Deniz Piyade Binbaşı Mustafa Karahasanoğlu, Türk milletine esareti reva görenlere karşı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde başlatılan hürriyet mücadelesi zincirinin en önemli halkası, 30 Ağustos zaferi ile tamamlanmıştır dedi. Ortaöğretim öğrencileri tarafından 30 Ağustos temalı şiirlerin okunduğu tören, halk oyunları ekibinin gösterisi ve resmi geçidin ardından sona erdi.

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