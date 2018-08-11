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(Görüntülü) Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

  Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

11 Ağustos 2018 12:20

 

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Sivas karayolunun Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen İsmail Altıntop yönetimindeki 01 EYL 24 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü İsmail Altıntop ile otomobilde bulunan Ümran Öz, Kasım Öz, Döndü Öz ve Meryem Özbey yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

 

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