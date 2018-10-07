T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü)Malatya'da gelin-damat düğünden önce maça geldi

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Evkur Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmada gelin ve damat sürprizi yaşandı

07 Ekim 2018 19:03

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Evkur Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmada gelin ve damat sürprizi yaşandı. Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor\'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde Malatyaspor taraftarı olan damat, maç günü ile düğün günü çakışınca gelini de alıp karşılaşmanın oynandığı stada geldi. Bir süre mücadeleyi takip eden genç çift daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) görevlendirdiği temsilciden izin alarak saha içine girip bu anlarını ölümsüzleştirdiler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHAEvkur Yeni MalatyasporDemir Grup SivassporSpor Toto Süper LigKarşılaşmaMalatyasporBirTürkiye Futbol Federasyonu TFF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24