(Görüntülü)Kazada 1 hamile kadın öldü, yaralı hamile kadının bebeği ise ameliyatla alındı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde otomobilin, yol kenarından duran bir başka otomobile çarptığı kazada, 5 aylık hamile Gökçe Çelikkol öldü, 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan Gamze Arba\'nın karnındaki 8 aylık bebek de ameliyatla alındı. Yaralılar ile bebeğin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Harmandalı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çiğli\'den Menemen yönüne giden Yusuf Özdemir yönetimindeki 35 KB 1661 plakalı otomobil, iddiaya göre hızlı girdiği virajı alamayınca yol kenarında duran 35 DA 8104 plakalı otomobile çarptı. Kazada, park halindeki araçta bulunan hamile Gökçe Çelikkol ile Gamze Arba, Osman Arba ve Hakan Çelikkol ile diğer otomobilin sürücüsü Yusuf Özdemir ve yanındaki Sami Maktan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınan yaralılardan 5 aylık hamile Gökçe Çelikkol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gamze Arba\'nın karnındaki 8 aylık bebek de ameliyatla alındı. Bebeğin tedavisinin sürdüğü bildirildi.