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(Görüntülü)Kamyonetin kasasından düşen satıcı, 11 gün sonra öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, kasasında biber sattığı kamyonetten düşen Mehmet Türkmen (61), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi

23 Ağustos 2018 19:28

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, kasasında biber sattığı kamyonetten düşen Mehmet Türkmen (61), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Yukarıbayır Mahallesi\'nde, 12 Ağustos\'ta, biber satışı yapmak için kamyonetin kasasına çıkan Mehmet Türkmen, ismi öğrenilemeyen sürücünün aracı hareket ettirmesi sonucu yola düştü. Ağır yaralanan Türkmen, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Türkmen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Mehmet Türkmen\'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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