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(Görüntülü)Kağıt toplayıcısının arabasında çalıntı keçi çıktı

Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kağıt ve pet şişe topladığı el arabasıyla keçi çalarken yakalanan Afganistan uyruklu kağıt toplayıcısı, tutuklandı

23 Eylül 2018 15:03

Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, kağıt ve pet şişe topladığı el arabasıyla keçi çalarken yakalanan Afganistan uyruklu kağıt toplayıcısı, tutuklandı. Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi\'nde bir kağıt toplayıcısının arabasındaki hareketliliği fark eden kişi, şüphe üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, arabanın içerisini kontrol ettiğinde ilginç bir manzarayla karşılaştı. Kağıt ve pet şişelerin arasında keçiyi gören polis ekipleri, Afganistan uyruklu kağıt toplayıcısını gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Afgan şüphelinin sorugusunda keçiyi çaldığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Afgan uyruklu kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Keçi ise sahibine teslim edildi.

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