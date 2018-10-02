(Görüntülü)İzmir'de evsizlere sıcak çorba yapıp dağıtan Sibel, ölüm yıl dönümünde anıldı

Melis KARAKUZULU- Tekin GÜRBULAK, İZMİR (DHA) İZMİR\'de evsizlere sıcak çorba dağıtmak için dört yıl önce Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği\'ni kuran ve haftada iki gün kentin farklı semtlerinde yaklaşık 150 evsize sıcak çorba dağıtan Sibel Arslan, geçen yıl 28 Eylül\'de 23 yaşında iken kansere yenik düştü. Dernek üyeleri, Sibel\'i ölüm yıl dönümünde mezarı başında andıktan sonra Buca ilçesinin Karaağaç Köyü\'nde sıcak çorba dağıttı. İzmir Ekonomi Üniversitesi\'nde \'Uluslararası dış ticaret ve finansman\' okuyan Sibel Arslan, evsizlere sıcak çorba dağıtmak için dört yıl önce Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği\'ni kurdu. Arkadaşlarıyla yaptığı çorbaları termoslara koyup bisikletiyle dağıtmaya başladı. İki yıl önce yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi geçen yıl 28 Eylül tarihinde de 23 yaşında iken hayatını kaybetti. Sibel\'in ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtmasını \'miras\' olarak gören dernek üyeleri, gönüllü arkadaşları haftada iki gün çarşamba ve cumartesi günleri kendi imkanlarıyla aldıkları malzemeleri Basmane\'deki dernek binasında pişirip, termoslara koyarak, farklı semtlerdeki evsizlere, ihtiyaç sahiplerine karton tabak ve ekmekle ikram ediyor. Her gün 150 kişiyi çorbayla doyuran gönüllüler, Sibel\'in ölüm yıl dönümü olan 28 Eylül Cuma günü de çorba yapıp bu kez mezarının olduğu Buca Karaağaç Köyü\'nde dağıttı. İzmir Ekonomi Üniversitesi\'nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Ece Altınörs, dört yıl önce Sibel ile bu yola iki kişi çıktıklarını sonra büyüttüklerini belirterek, Sosyal medyadan çağrı açtık, bu sayede diğer arkadaşlarımız katılmaya başladılar. Eylül 2017?de Sibel?i kaybettikten sonra onun hatırasını yaşatmaya hatta büyütmeye karar verdik. Sibel?le ilk başladığımız yıllarda, çorbayı evimizde yaptığımız için günde maksimum 50 kişiye ulaşabiliyorduk. Dernekleştikten sonra bir tencere çorba ile sokak sokak gezerek 100-150 kişiye ulaşıyoruz dedi. Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği Başkanı Avukat Alican Yurdasever, derneği miras olarak gördüklerini belirterek, Çorba dağıtımlarımız her çarşamba ve cumartesi oluyor. Bugüne kadar Üçkuyular, Konak, Alsancak, Bornova ve Buca?da dağıtımlarımız oldu. Şuanda iki ana bölgemiz var. Basmane ve Alsancak. Sibel?i kaybedeli bir yıl oldu. Biz bu derneği Sibel?in mirası olarak kabul ettik. Onu, çorba yapıp evsizlere dağıtarak andık. Çok mutlu olduğuna eminiz dedi. \'HEPİMİZİN ÇORBADA TUZU VAR\' Derneğe üç yıl önce katılan müzik öğretmeni Ulvi Küçük, çorba yapım ve dağıtım aşamalarını şöyle anlattı Hepimizin çorbada tuzu vardır. Çorba dağıtım sürecinde, önce saat belirleriz, daha sonra çorba yapım ekibi gelir ve hazırlıklar başlar. Önce doğrama aşaması daha sonra kaynama aşaması olur ve çorbamız pişer. Daha sonra bu yapım ekibi, dağıtıma gelen kişilerle çorbayı termoslara doldurur. Kaplarımız ayrılır, ekmeklerimiz poşetlenir, çıkılacak rotalara göre sayısı belirlenir ve ön hazırlıklar yapılır. Ardından yeni gelen gönüllüler de varsa bir oryantasyon yaparız ve sokağa çıkıp, bisikletlerle veya yürüyerek termoslardaki çorbamızı paylaşmaya başlarız dedi. \'DERDİMİZ ÇOCUKLARI SOKAKTAN KURTARMAK\' Sokakta yaşayan insanların sorunlarını çözemeyeceklerini bildiklerini aktaran gönüllü Derviş Kızıl, amaçlarının çocuklara umut olduğunu belirterek, Böyle küçük bir ekiple bir şeyler başarabildiysek, çocuklara umut olabildiysek, sokakta çalışmak zorunda olan çocuklara geçimini sokaktan sağlayamayacağı fikrini aşılayabildiysek ne mutlu bize. Sokaktaki çocuklara çok fazla dağıtmamaya çalışıyoruz. Çünkü onların sokakta olma fikrine daha çok alışmalarını istemiyoruz. Sokaktakiler artık bizi bekliyorlar, en azından bir iletişim oluyor aramızda birbirimizi tanıyoruz. Güzel tepkiler alıyoruz, onlara da umut oluyoruz. En azından bir sıcak çorbayla güzel bir sohbet oluyor aramızda diye ifade etti.