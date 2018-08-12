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(Görüntülü)İSTANBUL NİSPETİYE CADDESİ'NDE YOLDA ÇÖKME (1)

İSTANBUL NİSPETİYE CADDESİ'NDE YOLDA ÇÖKME (1) DHA İSTANBUL NİSPETİYE CADDESİ'NDE YOLDA ÇÖKME (1) Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi

12 Ağustos 2018 18:43

İSTANBUL NİSPETİYE CADDESİ\'NDE YOLDA ÇÖKME (1) DHA İSTANBUL NİSPETİYE CADDESİ\'NDE YOLDA ÇÖKME (1) Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beşiktaş Nispetiye Caddesi\'nde yolda çökme meydana geldi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Görüntü Dökümü:

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