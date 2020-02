(Görüntülü)İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE İFTAR YEMEĞİ

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan *\"Vatan bizim ortak paydamızdır. Çünkü vatan bizim evimiz, Bu evi korumak hepimizin boynunun borcu, bu uğurda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum\" Haber-Kamera: Çağatay KENARLI İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehit polis yakınları gazi yakınları için iftar programı düzenledi. Yaklaşık bin 500 kişi Polis Eğitim ve Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen programa katıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın ev sahipliği yaptığı iftar yemeğine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya katıldı. Program şehitler için okunan Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. EMİNE ERDOĞAN ERDOGAN: \'VATAN BİZİM ORTAK PAYDAMIZDIR\' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, vatanın kurtarılması için kol kanat geren herkesin katılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, “Vatan bizim ortak paydamızdır. Çünkü vatan bizim evimiz, Bu evi korumak hepimizin boynunun borcu, bu uğurda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Makamları ali olsun, onlar dünya makamlarını şehit olarak ödediler. Bir insanın peygamberlikten sonra ulaşabileceği en yüksek mertebe şehitliktir. Bizler geride kalanlar olarak üzerimize düşeni yapmakla sorumluyuz. Bize emanet edilen vatanı korumak ve yüceltmekle mükellefiz. Yargı yoluyla ekonomik açıdan, ve nihayetiyle askeri olarak bizleri çökertmeye çalıştılar. 15 Temmuz gibi kanlı bir ihaneti yaşadık. Meclisimiz bombalandı, şehitler gaziler verdik. Rabbim o günleri bize bir daha göstermesin. Böyle zamanlarda Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale bize iman veriyor, ecdadımızın mücadelesi bize rehber oluyor. Öyle zannediyorum ki böyle imtihanlar dayanıklılığımızı daha da arttırıyor. Ne mutlu ki hürriyete olan aşkın cesaretin vatan sevgisinin tüm boyutlarıyla kökleştiği bir coğrafyada yaşıyoruz. 15 Temmuz öncesine göre daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Rabbim bu dirayeti baki kılsın. İslam dünyasının acılarını dindirmeye bizleri vesile kılsın\" dedi. 24 HAZİRAN\'DA TÜRKİYE ŞAHLANIŞ YAŞAYACAK Türkiye\'nin tarihi bir dönemeçten geçtiğini belirten Erdoğan, \"İnşallah 24 Haziran itibariyle yeni bir yola gireceğiz. Türkiye\'yi şaha kaldıracak yeni bir dönem başlayacak. Ülkemizin potansiyelini harekete geçirmek bizlerin elinde başarı merdivenleri onların cebinde çıkılmaz. Hepimiz gencimiz, yaşlımızla ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için ortak bir azim ve kararlılık içinde olmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde olursak geleceğimiz aydınlık olur. Şehitlerimizin emaneti, gençlerimizin geleceği için yek vücut olalım. Yüksek ideallerimize odaklanalım, kalbi ve fiili dualarımızı birlikte yapalım. Ramazan dua etmek için karlı bir aydır\" diye konuştu. KUZEY IRAK VE KANDİL OPERASYONUNDA KAHRAMAN ORDUMUZ MUZAFFER OLSUN Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bin yıldır bu topraklarda barış ve adalet için yaşıyorsak bu şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlığına borçlu olduğumuzu söyledi. Kaya, “Milletimiz vatan söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan çıplak elleriyle tankları durduruyor. En ağır silahlara göğsünü siper eden bir millettir. Kadınlarımız yeri geldiğinde vatanı için can vermekle kalmıyor gencecik evlatlarını düğüne uğurlar gibi şahadete uğurluyor. Çok yakın bir zamanda kahraman Mehmetçiğimiz Afrin operasyonuna düğüne gider gibi gittiğini hep birlikte gördük. O kahraman Mehmetçiğimizin evlatlarını nasıl düğüne yollar gibi yolladığını gördük. Bizler şehitlik ve gazilik makamının ne denli yüce bir makam olduğuna iman etmiş bir milletiz. Şehitlik bizim için peygamberlikten sonra yüce bir makam Bugün Doğu Anadolu\'da, Güneydoğu\'da El-Bab\'ta, Afrin\'de muzaffer kıldığı gibi rabbim inşallah Kuzey Irak operasyonunda ve Kandil operasyonunda da kahraman ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer kılsın. Rabbim orada operasyonda olan tüm Mehmetçiğimize başarılar versin. Biz terörle mücadelede mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çok kıymetli şehit yakınlarımız ve gazilerimiz biz al bayrağımızı Allah\'ın izniyle göklerden indirmeyeceğiz. Bütün terör örgütlerinin planlarını bir bir bozacağız. Hem terörle mücadelemizi sürdüreceğiz, hemde bir taraftan ülkemizi kalkındırmaya, geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğiz. Terörle, ekonomiyle ayağımıza vurulmaya çalışan prangaları bir bir kıracağız Allah\'ın izniyle\" dedi. 24 HAZİRAN\'DA EN DOĞRU KARARI VERECEĞİNİZE İNANIYORUM 24 Haziran\'da bir karar süreci olduğuna değinen Kaya, “24 Haziran\'da bu ülkenin bekası için kıymetli şehit ailelerimizin ve gazilerimizin en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Bu vatanın birliğine, beraberliğine hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz\" diye konuştu. SİZLER ŞEHİTLERİMİZLE EBEDİ ALEMDE BULUŞACAKSINIZ Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yaptığı konuşmasında programa katılan şehit ailelerine seslenerek, “Sizler en değerli varlıklarını bu vatan için şehit verdiniz. Bunun dünyevi olarak bir karşılığı olamayacağı gibi bundan daha büyük bir fedakarlık söz konusu olamaz. Fakat sizler şehitlerimizle ebedi alemde buluşacak ve yüce rabbim müjdelediği rahmetlere kavuşacaksınız. Onlar vatan hizmeti adına üzerlerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirdiler. Bizlere düşen de aynı iman ve şuurla hareket edip, milletimizin bekasını, aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini korumak , şanlı al bayrağımızı her yerde dalgalandırmak için elimizden gelen azami gayreti sarf edeceğiz\" dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli bir grup polis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan\'ın fotoğrafının bulunduğu bir \'puzze\'ı ve Emine Erdoğan\'ın karakalem fotoğrafını hediye etti. Görüntü Dökümü: -------------- -İftardan görüntü -Şehit yakınlarından görüntü -Emine Erdogan\'ın açıklaması -Fatma Betül Sayan Kaya\'nın açıklaması -Emniyet müdürü Mustafa Çalışkan\'ın konuşması -Genel ve detaylar İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ\'NDEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE İFTAR YEMEĞİ *Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan *\"Vatan bizim ortak paydamızdır. 