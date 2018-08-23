(Görüntülü)İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İnşallah dönüş yolunda acıları yaşamayız

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 9 günlük tatil başladığından bu yana trafik kazalarında 90 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, \"İnşallah dönüş yolunda, giderken yaşadığımız acıları yaşamayız. Dikkat, duyarlılık ve sabırla yolculuklarımızı yaparız, varacağımız noktalara güven içinde varırız\" dedi. Ankara\'dan Eskişehir\'e gelen Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, kent girişindeki trafik uygulama noktasında Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Metin Ünlü, Emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ile polisler tarafından karşılandı. Kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşan Mehmet Ersoy gazetecilere yaptığı açıklamada bayramın huzur içinde geçirilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. Ersoy şöyle konuştu: \"Bayramın ülke genelinde huzur içinde geçmesi için İçişleri Bakanlığı olarak bir sürü tedbirler aldık. Hem asayiş ve güvenlik açısından hem de trafik terörüne karşı çok yoğun tedbirler uygulamaya çalışıyoruz. Halkımızın huzur içinde güven içinde acısız bir bayram geçirebilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün de bu yol hattında trafik uygulama noktalarımızı ziyaret ederek hem görevlilerimizin bayramlarını kutlamayı hem de vatandaşlarımızın bu hususlardaki duyarlılıklarını bir kez daha hatırlatmayı amaç edinerek böyle bir yolculuğa çıktık. \" \'AKLIMIZA GELEN HER YÖNTEMİ DENİYORUZ\' Alınan önlemlere rağmen üzücü trafik kazalarının yaşadığını ifade eden Mehmet Ersoy şöyle devam eti: \"Tatil başladığından bu tarafa hepimizi üzen trafik kazalarıyla, bütün aldığımız önlemlere rağmen karşı karşıya kalıyoruz. Bildiğim kadarıyla bu saat itibariyle 90\'a yakın kaybımız oldu. Bu acıları dindirebilmenin en temel yolu sürücülerimizin kurallara uyması. Onların kullara uymalarını teşvik etmek amacıyla çocuklarımızı annelerine, babalarına, büyüklerine karşı arabanın içinde trafik memuru ilan ettik. Onlara birer kırmızı düdük verdik. Aklımıza gelen ter türlü yolu yöntemi deniyoruz. Ama sonuçta bu işin asli unsurunun bugün elimizdeki imkanlar, yol kalitemiz, araç kalitemizi dikkate alırsak sürücülerin bizati kendilerinin olduğu, sürücülerin mutlaka daha dikkatli daha duyarlı davranmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmayı bir görev biliyoruz. İnşallah dönüş yolunda giderken yaşadığımız acıları yaşamayacağımız bir dikkat, duyarlılık ve sabırla yolculuklarımızı yaparız, varacağımız noktalara güven içinde varız inşallah.\" İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy daha sonra durdurulan araçların sürücülerini trafik kuralarına uyma konusunda uyardı, araçtaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka verdi.