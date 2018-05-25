(Görüntülü)Hoşgörü dini İslamın iftar sofrası Beyoğlu'nda kuruldu

İSTANBUL, (DHA) – Beyoğlu Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Beyoğlu İftarı Taksim Meydanı’nda gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına; Türkiye’deki Ruhani liderler ve Konsolosların yanı sıra İş, Kültür, Sanat, Spor ve Medya dünyasından önemli isimler katıldı. İftar programına İtalya, Malta, Japonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Fas, İspanya, Belçika, İsveç, Avusturya, Kırgızistan, Libya, Bangladeş ve Gana Başkonsolosu; Hindistan Vekil Başkonsolosu, Rusya, Brezilya ve Fransa Başkonsolos Yardımcısı, Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosu, Endonezya Konsolosu, Romen Kültür Merkezi Müdürü, İstanbul Müftülüğü adına Beyoğlu Müftüsü Aydın Yığman, çok sayıda ünlü isim, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve vatandaşlar katıldı. Ramazan ayının ruhuna uygun tasavvuf müziği eşliğinde ezanın okunmasını bekleyen misafirler, daha sonra hep birlikte dua ederek oruçlarını açtı. Binlerce kişinin hep birlikte iftar yaptığı program ile Beyoğlu’ndan tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı gönderildi. “MERHAMETLE DOLU BU AYDA İNSANLARIN BİRBİRLERİNE KENETLENMELERİNİ DİLİYORUM” İftar programına katılarak ‘Merhamet’ mesajı veren Süryani Katolik Onursal Patrik Vekili Yusuf Sağ, şöyle konuştu: “Çok önemli bir zamanda yaşıyoruz. Allah’ın bizden beklediği yardımlaşmanın temelinde merhametle birbirimize yaklaşmamız vardır. Merhametin olmadığı yerde sevgi; sevginin olmadığı yerde de adaletten söz edilemez. Adaletin olmadığı yerde ise yardımlaşma ve hoşgörüden söz edilemez. Bu yüzden Yüce Allah’tan dileyerek merhametle dolu olan bu ayda insanların birbirlerine kenetlenmesini ve önümüzdeki seçimin hayırlara vesile olmasını diliyorum.” “TÜRKİYE’NİN BİRLİK MESAJI BÜTÜN DÜNYAYA YAYILSIN” “Hassas bir gözle baktığımız zaman bu iftar sofrasındaki melekleri görebiliriz. Bu muhteşem bir tablodur” ifadelerini kullanan Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ise, “Bütün dinler bir olup bu ibadet sofrasında Allah’a şükrederek bunu kutlaması muhteşem bir olaydır. Türkiye’nin bu mesajı bütün dünyaya yayılsın. Akdeniz’in, Karadeniz’in, Ege’nin ve Marmara’nın ılık sularının dalgaları bütün dünyaya yayılsın. İnşallah barış ve huzur bütün dünyaya yayılır” şeklinde konuştu. “BEYOĞLU’NDA MUAZZAM BİR TARİHSEL DOLULUK VAR” İftar programına hayat arkadaşı Sevim Emre ile katılan sanatçı Orhan Gencebay, Beyoğlu’nun İstanbul’da çok özel bir yerde olduğunu belirterek “Beyoğlu’nun anlamı öyle kolay kolay anlatılmaz. Burada muazzam bir tarihsel doluluk var. Burada neler yaşandı anlatmakla bitmez. Burası bizim gurur duyduğumuz mekânlarımızdan birisidir” diye konuştu. “BİZİM TOPRAKLARIMIZIN DÜNYAYA ÖĞRETECEĞİ ÇOK ŞEY VAR” Geleneksel hale gelen iftar sofralarının önemine dikkat çeken Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Farklı dinlerle, dillerle ve kültürlerle birlikte yaşama kültürü bizim Anadolu’muzda var. Bizim ecdadımızın yıllar önce kurup bize bahşettiği devlet budur. Taksim Meydanı’nda yıllardır yaşadığımız bu fotoğraf bunun varlığını perçinleyerek dünyaya gösteriyor. Bu toprakların mayasında başka bir güzellik, başka bir hoşgörü, başka bir birliktelik ve kabul var. Dolayısıyla bizim topraklarımızın dünyaya öğreteceği çok şey var. Bunu özetlersek de bu hoşgörüdür.”