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(Görüntülü)Halfeti'de jandarma karakoluna saldırı: 2 asker yaralı

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Jandarma Karakolu'na, teröristlerin iddiaya göre roketatarla düzenlediği saldırıda 2 asker yaralandı

16 Mayıs 2018 02:36

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Jandarma Karakolu\'na, teröristlerin iddiaya göre roketatarla düzenlediği saldırıda 2 asker yaralandı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Teröristler, Yukarı Göklü Jandarma Karakolu\'na, iddiaya göre roketatarla saldırı düzenleyip kaçtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Halfeti Devlet Hastanesi\'ne götürülürken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

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