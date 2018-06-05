(Görüntülü)Hakkari'de 6 kiloya ulaşan dağ mantarları şaşırtıyor

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde yetişen ağırlığı 6 kiloya kadar ulaşan dağ mantarları görenleri şaşırtırken, bölge halkının geçim kaynağı da oluyor. İlçe halkı bölgedeki yoğun yağışların ardından çıkan ve halk arasında \'göbelek\' olarak adlandırılan dağ mantarlarını toplamak için dağ ve yaylalara akın ediyor. Toplanan mantarlar bazı ailelerin geçim kaynağı olurken, mantarlar şehir merkezinde kilosu 30 liradan satışa sunuluyor. Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kavuşak köyünden mantar toplamaya giden Hekim Namoğlu, topladığı mantarların ağırlığının 6 kiloya kadar çıktığını, belirterek, \"Dağlarda yetişen ot, mantar ve pancar çeşitleri geçim kaynağımız\" dedi.