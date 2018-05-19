(Görüntülü)HAFRİYAT KAMYONU, OTOMOBİLİ BARİYERLERE SIKIŞTIRDI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Ümraniye\'de bir hafriyat kamyonu, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza saat 12.30 sıralarında Şile Yolu Üsküdar İstikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, 34 ZA 6444 plakalı otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken otomobili kurtarma çalışmaları devam ediyor. Görüntü Dökümü: