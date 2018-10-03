(Görüntülü)GALERİDEN LÜKS OTOMOBİL ÇALINDI

Haber- Kamera Bülent TATOĞULLARIANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da lüks otomobillerin satıldığı galeriye giren hırsız ya da hırsızlar, yedek anahtarıyla çalıştırdıkları lüks otomobili çaldı. Hırsızlık olayı saat 08.30 sıralarında fark edildi. Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde bulunan Şenol Abay\'a ait galeriye gece belirsiz saatte giren hırsız ya da hırsızlar, bir süre para aradı. Daha sonra lüks otomobillerden birine ait otomobilin yedek anahtarını alan hırsızlar, aracı çaldı. Hırsızlık olayını sabah işyerine gelen çalışanlar fark edip polisi aradı. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, çevrede bulunan güvenlik kameraları görüntülerinden hırsızların peşine düştü.