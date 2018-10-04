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(Görüntülü)Fatih'te fuhuş operasyonu: 34 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te bir eğlence mekanına yapılan baskında 33’ü yabancı 34 kadın gözaltına alındı

04 Ekim 2018 13:29

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) FATİH\'te bir eğlence mekanına yapılan baskında 33’ü yabancı 34 kadın gözaltına alındı. Kadınlardan birinin 8 aylık hamile olduğu belirlendi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki umuma açık yerlere yönelik yaptığı asayiş denetimleri sırasında bir eğlence mekanında yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptıkları belirlendi. 33’ü yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen kadınlardan birinin 8 aylık hamile olduğu belirlendi. 32 kadın sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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