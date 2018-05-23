(Görüntülü)Eşini yaralı halde bırakıp, etek atmaya gittiği iddiası

Eşini yaralı halde bırakıp, etek atmaya gittiği iddiası (HD) Haber- Kamera Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)Eşini yaralı halde bırakıp, etek atmaya gittiği iddiası Karaman\'da eşi Mehmet G.\'nin (62) kullandığı motosikletin zinciri eteğine takılması üzerine yere savrulan Şerife G. (60) yaralandı. Sol bacağında kırıklar oluşan Şerife G. , yoldan geçen sürücüler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eşinin ise eteği yırtıldığı için yaralı halde bırakıp, etek satın almaya gittiği ileri sürüldü. Kaza, bugün saat 12.45 sıralarında Beyazıt Mahallesi Karaman- Mut karayolu kent merkezi girişinde meydana geldi. Mehmet G., yönetimindeki plakasız motosikletiyle kent merkezine geldiği sırada arkasında oturan eşi Şerife G.\'nin eteği motosikletin zincirine takıldı. Şerife G. durumu fark edene kadar motosikletten savrulup yere düşmesi sonucu sol bacağından yaralandı. Mehmet G. de iddiaya eteği yırtılan yaralı eşini yolun kenarına bırakıp, etek satın almaya gitti. Yaşlı kadını yaralı halde gören yoldan geçen sürücüler ambulans çağırdı. Sol bacağında kırık oluşan Şerife G., Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Şerife G., kaza yerinde ambulansa alındığı sırada eşine henüz geri dönmediği görüldü.