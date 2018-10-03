(Görüntülü)ÇANKIRI'DA TRAFİK KAZASI 1 ÖLÜ

Ramazan SARICIÇANKIRI, (DHA)-ÇANKIRI-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Kaza, bugün saat 11.00?de Çankırı-Ankara karayolu Süleymanlı mevkiinde meydana geldi. Çankırı\'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Erhun Büyükurvaylı (29) idaresindeki 18 AP 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Hurdaya dönen araçta sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcının inceleme yapmasının ardından Büyükurvaylı?nın cansız bedeni Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.