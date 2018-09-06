(Görüntülü) Bostancı açıklarında helikopter düştü (7)

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)







BOSTANCI açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor. Helikopterdeki İsmet Öztürk ve Halil Ünver çevredekiler tarafından kurtarıldı. Helikopterin Halil İbrahim Ünver\'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi. TC-HYU kuyruk tescilli helikopeterin Kartal\'dan Sefaköy\'e gidiyordu.







Konuyla ilgili İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: \"İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır.\"