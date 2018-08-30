(Görüntülü)Binlerce çakıl taşı ile yayla evinin gövdesini süsledi

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesi Elevit Yaylası\'nda oturan Naci Aydın, 2 katlı evinin dış cephesini ilginç bir yöntemle süsledi. Deniz kıyısından topladığı benzer ebatlardaki 2 kamyon çakıl taşını yaylaya çıkaran Aydın, çimento ile evin gövdesine monte etti. 2 yılda tamamlanan ev, dış cephesi ile yaylaya gelen yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Çamlıhemşin ilçesinde, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koruma öncelikli 200 ekolojik bölge arasında gösterilen Fırtına Vadisi geçilerek ulaşılan Çat Vadisi\'nde, Kaçkar Dağı eteğindeki 1800 rakımlı Elevit Yaylası\'nda doğal güzelliklerin yanı sıra inşa edilen bir evde ilgi odağı oluyor. Elevit Yayla Köyü Muhtarı Naci Aydın, inşa ettiği ahşap evi ilginç bir yöntemle süsledi. Karadeniz kıyısından topladığı benzer ebatlardaki 2 kamyon çakıl taşını yaylaya çıkaran Aydın, titiz bir işçilikle taşları çimento ile evin gövdesinin bir bölümüne monte etti. 2 yılda tamamlanan ev, dış cephesi ile yaylaya gelen yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Fotoğraf çektiren ziyaretçiler evle birlikte selfie yapıyor. \'TAŞLARI YAPIŞTIRANA KADAR AKLA KARAYI SEÇTİM\' Yaylada örnek bir yapı inşa ettiğini anlatan Naci Aydın, \"Yaylamızda bir tane beton ev yok. Beton olanları da ahşapla kaplattırdık. Yaylada çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Bende örnek yapı yapmak istedim. Taşları denizden tek tek topladım. Sahil Güvenlik ekipleri ile topladığım taşlar nedeniyle sorunlar da yaşadığım oldu. Bana \'taşları niye topluyorsun´diye sordular. Taşları önce toplamama izin vermediler. Sonra izin aldım. Topladığım taşları 2 kamyonla yaylaya taşıdım. Taşları evin dış cephesine yapıştırana kadar akla karayı seçtim. Çok sağlam oldular. Asla düşmezler. Böylece ortaya güzel bir yapı çıktı. Emeğime değdi\" dedi.