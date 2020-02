(Görüntülü) Bilecik'e 'Şampiyon Tepe' anıtı 

Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA) -





Bilecik Belediyesi, Türk Bayrağı\'nın Ay ve Yıldızı ile Süper Lig\'de mücadele eden futbol takımlarının bayraklarının asılacağı direklerin yer alacağı \'Şampiyon Tepe\' anıtı yaptırıyor.



Orhangazi Mahallesi\'nde Bilecik Belediyesi tarafından 1500 metre karelik alana yaptırdığı \'Şampiyon Tepe\' anıtının yapım çalışmaları sürüyor. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, anıt tamamlandığında her yıl şampiyon olan takımı yöneticileriyle birlikte kente davet edeceklerini söyledi.



Can, anıtla ilgili şu bilgileri verdi: \"Buranın adı; Şampiyon Tepe. Şampiyon olan takımın bayrağının dikilişi ile birlikte düzenlenecek olan bir tepe. Buranın en tepesinde Türk Bayrağı, yanında tüm takımların bayrakları olacak. Bu bayraklardan ayrı olarak da şampiyon olan takımın bayrağı bulunacak. Burası 1500 metre kare alan üzerine kurulacak, 100 metre kare alanı hilal, 20 metre kare alanı da yıldız olacak. Türk Bayrağı en üst noktada olmak üzere, diğer takımların bayrakları da yanlarında olacak. Şampiyon takımın bayrağı ise ayrı olarak yıldızın ortasına konulacak olan bayrak direğinde dalgalanacak. Şampiyon takımımızın yönetici ve futbolcularını her yıl burada ağırlamak istiyoruz. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray\'ı da bu anıtın açılışına davet edeceğiz, Onlarla birlikte açılışı gerçekleştirmek istiyoruz.\"