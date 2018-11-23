(Görüntülü) Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi açıldı

İSTANBUL, (DHA) – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılışı bugün yapıldı. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Başkan’a makam bizim işimiz değil, millete makam bizim işimiz’ dedik ve kültür merkezini öncelikli olarak sürecin önüne koyduk” dedi.





Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılışı bugün öğle saatlerinde gerçekleştirildi. Açılışa Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sanatçı Zülfü Livaneli ve Rutkay Aziz ile Nebil Özgentürk gibi isimlerin yanı sıra ilçe halkı da açılışa ilgi gösterdi.





“BAŞKAN’A MAKAM BİZİM İŞİMİZ DEĞİL, MİLLETE MAKAM BİZİM İŞİMİZ”





Açılış öncesi konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz güzel bir belediye binası yapabilirdik ve güzel bir de belediye başkanlık odası olabilirdi, meclisi vs. ama burada çürük ve vatandaşın içerisine girdiğinde sıkıntı duyabileceğimiz bir kültür binasını da kullanılabilir olduğunu düşünerek vatandaşın hizmetine sunmuş gibi bir ortam yaratabilirdik. ‘Başkan’a makam bizim işimiz değil, millete makam bizim işimiz’ diyerek, kültür merkezini öncelikli olarak sürecin önüne koyduk. Türkiye’nin en değerli ve en başarılı mimarlarından birinin imzasını taşımaktadır. Çok çağdaş bir bina ortaya çıkmıştır. Burada İstanbul’un en büyük belediye kütüphanesi bulunmaktadır. 750 kişilik sahnesi ve bin kişilik çok amaçlı salonu bulunmaktadır. Sergi salonlarımız da yer almaktadır. Bu şekilde donanımlı ve her gün binlerce gencini kütüphanesinde misafir eden kapalı gişe tiyatro bileti satan aynı zamanda birçok aktiviteye ev sahipliği yapan İstanbul’un en güzel gençlik senfonisinin var olacağı çalışmayı yürütecek olan kültür ve sanat merkezimiz hayırlı uğurlu olsun” açıklamalarında bulundu.





CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’de belediyelerin performansını ölçen bazı göstergeler olduğunu vurgulayarak, “Geçtiğimiz yıl Beylikdüzü en gelişmiş 30 ilçe belediyesi arasına girdi. Bu düzeyde Türkiye’de 14 tane belediye var. 14 ilçe belediyesinden biri de Beylikdüzü. Ama bu 30 sayısının 14’ü de CHP Belediyeleri” dedi.





Sanatçı Zülfü Livaneli ise Ekrem İmamoğlu isminin kendisinde mutluluk uyandırdığını söyleyerek, ilçede gelişmeleri ve yapılanları gördüğünü bunlara bakarak da ideal bir belediye başkanlığını yürüttüğünü söyledi. Livaneli, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nin hayırlı olmasını diledi.





Konuşmaların ardından Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından salonda yer alan birçok sergi ve kütüphanelerle birlikte çocuklara hizmet veren alanlar gezildi.





Köy Enstitüleri’nin beyaz perdeye taşındığı ‘Yücel’in Çiçekleri’ adlı belgesel filminin gala gösterimi de bu akşam sanatseverlerle buluşacak.



