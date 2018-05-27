(Görüntülü)BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ İNANDIĞIMIZ VE BİLDİĞİMİZ YOLDAN YÜRÜYECEĞİZ

Haber İSTANBUL, (DHA) Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Alperen Ocakları tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Gençler ve ocak üyeleriyle oruç açan Destici, yemeğin ardından yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Destici, önceliğin Türkiye ve diğer mazlum milletler olduğunu belirterek, ? Kınayanların kınamasına aldırmadan, inandığımız ve bildiğimiz yoldan yürüyeceğiz dedi. Yeni sistemde meclisin daha önemli hale geleceğini ifade eden Destici, temsilde adaletin ön plana çıktığını ve mecliste yer alan parti sayısının artacağını belirtti. Seçimin önemine değinen BBP Lideri, istikrar için vatandaşın iki oyda da kararlı olması gerektiğini vurguladı. Destici, şöyle konuştu ?İki seçim de birbirinden kıymetlidir, birbirinden önemlidir. Bu seçimde buna vereyim, öbür seçimde ona vereyim, bunun kabul edilebilir bir durumu yok. Cumhurbaşkanı seçiminde kime verdiysen, milletvekili seçiminde de ona vereceksin ki Türkiye?de istikrar sürsün, yeni sistem tam anlamıyla hayata geçsin. Ve ülkemiz dışarıdan operasyonlara, müdahalelerle karşı karşıya kalmasın. Seçime AK Parti listesinden girdiklerinin önemle altını çizen Genel Başkan Destici, ?Büyük Birlik Partililerin, Alperenlerin oyu AK Parti listelerine olacaktır. Biz Büyük Birlik Partisi olarak, Alperenler olarak, Büyük Birlik Partisi kadroları olarak biliyorsunuz bu seçimlerde Cumhur İttifakının içerisindeyiz. Cumhur ittifakı içerisinde de AK Parti ile birlikteyiz. Çünkü biz AK Parti listelerinden milletvekili adaylarımızı gösterdik. Onun için bizim burada Cumhurbaşkanı adayımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekilinde oy vereceğimiz liste de AK Parti listeleridir. Büyük Birlik Partililerin, Alperenlerin oyu AK Parti listelerine olacaktır ve sloganlarımızdan bir tanesi de şudur; Oylarımız AK Parti?ye, Büyük Birlik Meclise dedi. İMAM HATİPLİLER İÇİN \'KARA GÜNLER\' DİYE ADLANDIRACAĞIMIZ GÜNLER GERİDE KALDI Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Önder İmam Hatipliler Derneği?nin geleneksel iftar yemeğine de katıldı. Destici, İmam Hatipte okuyanların geçmiş yıllarda yaşadığı sıkıntıları hatırlattı ve o kara günlerin geride kaldığını belirtti. Mustafa Destici, ?Bizler İmam Hatiplilerin İmam Hatiplerde zor okuduğu dönemleri de yaşadık. İmam Hatiplilerin horlandığı dönemleri gördük. İmam Hatiplerin kapandığı dönemleri gördük. İmam Hatiplilerin önüne engeller konulduğu, üniversitelere alınmadığı, bazı meslek gruplarına alınmadığı günleri de yaşadık. 1980 darbesinden sonra İmam Hatipte okuyan kız kardeşlerimizin başlarının zorla açıldığına da maalesef şahit olduk ama Allah?a hamdolsun İmam Hatipliler için \'kara günler\' diye adlandıracağımız bu günler geride kaldı. İnşallah bir daha da o günleri yaşamayız. Bu günlere gelmemizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar. Rabbim yar ve yardımcıları olsun diye konuştu.