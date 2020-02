(Görüntülü)Barınağa tellerin üzerinden atılan 7 yavru köpek ölüsü bulundu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği\'ne (KE-HAYKO) ait \'can evi\' olarak adlandırılan barınağa tel örgülerin üzerinden atılan 9 yavru köpekten 7\'si ölü bulunurken, 2\'si tedaviye alındı. Dernek Başkanı Sevinç Cebeci, olaya tepki göstererek, \"Neden yapıldığına anlam veremiyoruz. Mübarek günde olacak iş değil. Daha önce 3 yavrumuz kesildi, biçildi şimdi de 7 yavrumuz atılmış\" dedi. Olay, İspat Cami Mahallesi\'ndeki Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği\'ne ait \'can evi\' olarak adlandırılan hayvan barınağında meydana geldi. Akşam saatlerinde barınağa gelen KE-HAYKO Derneği üyeleri, yetişkin köpeklerin bakıldığı bölüme kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tel örgülerin üzerinden 9 yavru köpek atıldığını fark etti. Yavru köpeklerden 7\'sinin öldüğü belirlenirken, 2 köpek ise tedavi edilmek için ayrı bölüme alındı. İhbar üzerine barınağa gelen Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri de incelemelerde bulundu. İlk incelemede boğuldukları değerlendirilen köpeklerin öldükten sonra mı yoksa önce mi atıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ölen köpekleri otopsi yapılmak üzere hayvan barınma evine götürdü. KE-HAYKO Derneği yöneticileri, olayla ilgili polise ve savcılığa da şikayette bulundu. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında barınakta inceleme yaparak, yakında bulunan Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposunun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. \'NEDEN YAPILDIĞINA ANLAM VEREMİYORUZ\' KE-HAYKO Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, olaya tepki göstererek, \"Barınakta büyük köpeklerin olduğu kısma yavru köpekler atılmış. Bu köpeklerin ölü olarak mı atıldığı yoksa büyük köpekler tarafından mı boğulduğunu bilmiyoruz. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine bakacağız. Köpekler belediyeden gelen ekiplerce otopsi için götürüldü. Bu ikidir oluyor. Kasıtlı yapılan bir şey var. Neden yapıldığına anlam veremiyoruz. Emniyete haber verdik, savcılığa da başvuruldu. Gereken neyse yapılacak; ama çok üzgünüz. Mübarek günde olacak iş değil. Daha önce 3 yavrumuz kesildi, biçildi şimdi de 7 yavrumuz atılmış\" diye konuştu. \'YAPILANI KINIYORUM\' Köpeklerin, barınaklara getirilip, gelişigüzel tel örgülerin üzerinden atılmaması gerektiğini kaydeden Cebeci, \"Yavru köpeğe bakamıyorsanız ve buraya getirecekseniz telefon numaralarımız var. Bizi arayın, biz teslim alalım, gereken yere koyalım. Bu yapılanı kınıyorum. Artık yeter. Biz iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. El birliği içerisinde yemesi, içmesi, temizliği için çalışıyoruz. Tedavi ettiriyoruz, kısırlaştırıyoruz. Hepimiz canlar için uğraşıyoruz. Onları var etmek için savaşıyoruz. Hepimizin işi, gücü var ama gönül işi yapıyoruz. Yeri geldiğinde cebimizden para veriyoruz. Buraya 24 saat birini bırakamayız. Buna maddi olarak gücümüz yetmez\" dedi. Yaşananları haber alıp, barınağa gelen hayvanseverler de duruma tepki gösterdi. 3 YAVRU KÖPEK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ KE-HAYKO Derneği\'ne ait \'can evi\' olarak adlandırılan barınakta geçen ay meydana gelen olayda da 2 çocuk tarafından asma kilitler kırılarak, içeri girilmiş ve kulübelere zarar verilerek, 3 yavru köpek öldürülmüştü.