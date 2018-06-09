(Görüntülü)Bakan Bak Aziz Yıldırım büyük hizmetler yaptı

Aytekin KALENDERRİZE, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe kongresine ilişkin konuştu. Bakan Bak,Aziz Yıldırım Türk futboluna, Fenerbahçe camiasına hizmetler etmiştir, çabalar göstermiştir dedi. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan tarafından hazırlanan ?Yerel Medya Soruyor? programın konuğu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Rize?den gerçekleştirilen canlı yayında Çay Tv Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır ve Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık?ın sorularını cevaplandıran Bakan Bak, Fenerbahçe kongresi ile ilgili açıklamada bulundu. Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Bak, gerçekleştirilen Fenerbahçe kongresi ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu Fenerbahçe Kulübü kongresinde başkan seçilen Ali Koç?u tebrik ediyoruz. Ben kendisini de aradım. Tabi Fenerbahçe türk sporunda önemli bir camia. Türk sporuna hem futboluna, hem amatör branşlarda çok hizmet etmiş bir camia. Biz güçlü takımlardan ülkemizi uluslararası alanlarda temsil edecek güçlü takımlardan sayısını artmasından memnuniyet duyarız. Amatör branşlarla alakalı başarıların artmasını isteriz. Tabi bu spekülasyonlar, doğru değil. Yani doğru bir yaklaşım değil. Delegelerin verdiği bir karardır. Oraya gelen 20 binin üzerindeki delegelerin verdiği karardır. Aziz Yıldırım Türk futboluna, Fenerbahçe camiasına hizmetler etmiştir, çabalar göstermiştir. Onun yaptığı hizmetlerden dolayı Fenerbahçe?ye olsun, Türk sporuna olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz, gerçekten özellikle de FETÖ sürecinde ciddi bir şekilde dik durarak kendisi de süreci takip etmiştir ve mücadele etmiştir. Dolayısıyla bu noktada da kendisinin hakkını teslim etmek lazım. Fenerbahçe tabi Ali Koç kendisi başarılı bir iş adamı. Sporu seviyor, sporun içerisinden gelen, Fenerbahçe?de yöneticilik yapmış ekibiyle beraber. Fenerbahçe camiasının hem Avrupa?da hem de özellikle amatör branşlarda çaba harcayacaktır? ?ÜLKEMİZ HAKİKATTEN SPORU SEVEN BİR KİTLE? Amatör branşların desteklenmesine ilişkin çıkardıkları yasayı hatırlatan Bakan Bak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle, Başbakanımızın da desteğiyle ve mecliste bazı muhalefete, gruplara rağmen çıkardığımız bir yasa var. Amatör branşların desteklenmesiyle alakalı. Yani profesyonel futbolda üretilen vergi değerinin tekrar bu kulüplere iade edilerek o paranın tekrar amatör branşlara yatırım yapması. Futbolda alt yapı için çok önemli bir kaynak. Yaklaşık 300 Milyon TL civarında bir vergi toplanıyor. Bu verginin özellikle futbol alt yapısı için, basketbol alt yapısı için, diğer branşlar için kullanılması için çok önemli. Ben arzu ederim ki Fenerbahçe Kulübü bir olimpiyat şampiyonu çıksın. Bakın 2020 Tokyo olimpiyatlarına gidiyoruz. Bir Fenerbahçeli diyelim ki atletizm branşında bir olimpiyat şampiyonu çıksın, Olimpiyat madalyası alsın. Galatasaray kulübünden bir yüzücünün, kürekçinin olimpiyatta madalya almasını isteriz bu ülke için. Bunlar marka çünkü, sporcuları yönlendirmek için önemli ve bir kaynakta oluşturur bu devletimizin bu noktada yaptığı. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Bunun dışında baktığınız zaman tabi ülkemiz hakikatten sporu seven bir kitle. Sporla içli dışlı olan bir ülke. Sosyal medya üzerinden bazı spekülasyonlar yapılmaya çalışılıyor ama bunlara sağduyulu milletimiz karşılık vermiyor. Bunlar sadece sosyal medya da bir takım yapıların organize ettiği bir durum. Ben dolayısıyla buna çok fazla prim vermiyorum?