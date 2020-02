(Görüntülü)Arnavutköy'de akşam karanlığında okul yolu

Gökhan ÇELİK - Taylan ERGÜN - İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA), ARNAVUTKÖY\'de bulunan Cumhuriyet Ortaokulu\'nun derslikleri yetersiz kalınca, okula kayıtlı 5\'inci sınıf öğrencileri, yakındaki Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu\'na yönlendirildi. Bu okulda saat 14.10\'da derse başlayan öğrenciler, saat 19.20\'de okuldan çıkıyor. Çocuklarını karanlıkta okul önünde bekleyen veliler, bölgede zaman zaman güvenlik zafiyeti yaşandığına dikkat çekerek, sorunun çözülmesi için yeni bir okul yapılmasını istiyor. 400 ÖĞRENCİ AKTARILDI Son yıllarda ciddi göç alan İstanbul\'un Arnavutköy İlçesi\'nde 95 ayrı eğitim kurumunda toplam bin 986 derslik bulunuyor. İlçede yaklaşık 60 bin öğrenci bulunulor. Bazı okullanda okul dersliklerinin yetersiz kaldığı belirtiliyor. O okullardan biri de Anadolu Mahallesi\'nde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu. Yaklaşık bin 800 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda derslikler yetersiz kalınca okula kayıtlı 5\'inci sınıf öğrencilerinin tamamı hemen arka sokakta bulunan ikili eğitim veren Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu\'na aktarıldı. Cumhuriyet Ortaokulu\'na kayıtlı yaklaşık 400 öğrenci, saat 14.10\'da ders başı yapıyor, akşam saat 19.20\'de okuldan çıkıyor. Veliler de akşam karanlığında okul kapısında çocuklarını bekliyor. VELİLER DE ÖĞRENCİLER DE TEPKİLİ Bölgede zaman zaman güvenlik zafiyeti yaşandığına dikkat çeken veliler de karanlıkta tek başlarına eve gitmekten korktuklarını söyleyen öğrenciler de duruma tepkili. 2 öğrencinin velisi Kadir Kaya, \"Sorunun okul eksikliğinden kaynaklandığını söylediler. Milli Eğitim\'e gittim. Bu eksikliğin biran önce giderilmesini istiyoruz. Çocuğumun birisi 6\'ncı sınıf, diğeri 5\'inci sınıf öğrencisi. İkisi de Cumhuriyet Ortaokulu\'na kayıtlı. Altıncı sınıfa giden kızım Cumhuriyet Ortaokulu\'nda öğrenim görüyor. O daha erken çıkıyor. Her gün önce oraya gidip büyük kızımı alıyorum oradan da buraya gelip küçük kızımı alıyorum. Veli olarak ikisini de aynı anda almam lazım. Bazen müsait olamıyorum, eşim de evde bebeğimize bakıyor. Okul eksikliğini gidermek, öğrencileri başka okula aktarmak ile olmuyor. Sorunun çözümü için yeni okul yapılması lazım. Burada her gün yeni ev yapılıyor. Milli Eğitim biran önce yeni okul yapımına başlamalı\" dedi. \"ÇOCUKLARIMIZI TEK OKULA GÖNDEREMİYORUZ\" 5\'inci sınıfa giden çocuğunu okul önünde bekleyen Ayşe Karagöz de, \"Okul yolu hiç tekin değil, çocuklarımızı tek başına okula gönderemiyoruz. Evim ile okul arasında epey bir mesafe var. Evimizin yakınındaki okula bizi almıyorlar. Orası çok dolu için bizi buraya gönderiyorlar. Sırf çocuğumu okuldan alabilmek için her gün 20 dakika yol yürümek zorunda kalıyorum. Yeni bir okul yapılsa sorunumuz çözülür. Buraya bir park yapmışlar. O parkın yerine okul yapsınlar. Biz zor durumda kalıyoruz\" diye konuştu. \"YOLLAR BONZAİ İÇENLERLE DOLU\" Bir veli de \"Sokaklar uyuşturucu satanlar ve içenlerle dolu. Bu çocukları kim alacak akşam sekizde? İnsanların hastası var, işi olan var. Derslik yetersizse yeni okul yapılması lazım. Koskoca bölgede iki tane ortaokul var\" dedi. ÖĞRENCİLER EVE KOŞARAK GİDİYOR Öğrenciler de duruma isyan ediyor. Okul çıkışına velisi gelmeyen öğrenciler, evlerine koşarak gidiyor. Akşam karanlığında korktuklarını söyleyen öğrenciler, gün ışığında okuldan çıkmak istediklerini ve eve korkmadan gitmek istediklerini ifade ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı\'na seslenen bazı öğrenciler de yeni okul yapılmasını talep ediyor. \"SORUN 3 YIL İÇİNDE ÇÖZÜLECEK\" Konu ile ilgili Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden edinilen bilgiye göre, söz konusu uygulama Cumhuriyet Ortaokulu\'ndaki dersliklerin yetersiz kalması üzerine, verilen eğitimin aksamaması adına yapılıyor. Ayrıca bölgede yeni okul projelerin planlandığı, en geç 3 yıl içinde söz konusu sorunların tamamen çözüleceği ifade edildi.