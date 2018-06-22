T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü)Antalya'da iki kazada; 2 ölü, 3 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da meydana gelen iki ayrı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

22 Haziran 2018 12:58

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da meydana gelen iki ayrı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. İlk kaza, öğle saatlerinde, Antalya- Burdur karayolu 32\'nci kilometresinde meydana geldi. Antalya\'dan Burdur yönüne giden Murat Atlı yönetimindeki 06 AF 1218 plakalı motosiklet, tali yoldan çıkan Yusuf Torun yönetimindeki 07 DEY 23 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Torun\'un kızı Sunay Duman (38) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf Torun, eşi Gülsüm Torun ve motosiklet sürücüsü Murat Atlı, ambulanslarla hastaneye götürüldü. İkinci kaza ise Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Hayrullah Saruhan (18) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen elektrikli bisiklet, otomobille çarpıştı. Saruhan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHA ANTALYAAntalya BurdurMurat AtlıAFYusuf TorunDEYKazadaTorunSunay DumanYaralananGülsüm TorunKepezOdabaşı MahallesiHayrullah SaruhanSaruhan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24