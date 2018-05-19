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(Görüntülü)Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-ANKARA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi

19 Mayıs 2018 13:30

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-ANKARA\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir\'de tören düzenlendi. Başkentte ilk tören, Anıtkabir\'de yapıldı. Tören öncesi yüzlerce öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir önünde toplandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindekiler, Aslanlı Yol\'dan yürüyerek, Anıtkabir\'e girdi. Atatürk\'ün mozolesine çelenk bırakan Bak, buradan Misak-ı Milli Kulesi\'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri\'ni imzaladı. Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri\'ne şunları yazdı: \"19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığınız istiklal mücadelesi, Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olmuştur. O gün Samsun’da yaktığınız istiklal meşalesi aziz milletimizin gönlünde hala ilk günkü aşkla yanmaya devam etmektedir. Dün düşman işgalinden kurtulurken vatan müdafaasına koşan gençlerin yerini, bugün aynı ruhla onların izinden giden istiklal sevdalısı gençler almıştır. Türkiye’yi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma davasında mücadeleye ve çalışmaya gençlerimiz ile omuz omuza devam ediyoruz. Gençlere armağanınız olan 18 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun\" Bakan Bak daha sonra, Anıtkabir önünde toplanan öğrencilerin yanına geçerek, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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