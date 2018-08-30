(Görüntülü)Amasya'da Zafer Bayramı coşkusu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen programlarla coşkuyla kutlandı. Amasya\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü kutlamaları, Yavuz Selim Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törene Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Amasya Valiliği\'nde tebriklerin kabulünden sonra ikinci program Yavuz Selim Meydanı’nda devam etti. Vali Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergün ve Başkan Özdemir vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutladı. Sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir subayın konuşması ve günün anlamına ilişkin şiirin okunmasıyla program devam etti. Program, askeri birliklerinin geçit töreni ile sona erdi.