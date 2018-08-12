(Görüntülü)Ali Ay: "VAR olmasaydı da olabilirdi"

\"Bir polis, taraftarlarımızdan birini darp ediyor\" Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe\'ye 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı ve mücadelenin hakemi Halil Umut Meler ile Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi\'ne tepki gösterdi. Çok sinirli olduğunu söyleyen Ay, \"VAR\'ın olması gerektiğini en fazla söyleyenlerden biriyim. VAR, olmasaydı da olabilirdi. VAR sistemi herhalde İstanbul takımlarına göre ayarlandı. Çok üzgünüm. Bursaspor\'un oynadığı futbol bence beraberliği hak ediyordu. Son dakikada verilmeyen bir penaltımız var. O penaltıyla buradan 2-2 beraberlikle gidecektik. Sağlık olsun demiyorum. Gerekli temaslarımız olacak. Kulüpler Birliği Vakfı\'nda da görüşeceğiz. Adaletin herkese eşit şekilde olması lazım. Ancak bu akşam eşit bir şekilde dağıtılmadı\" ifadelerini kullandı. \"BİR POLİS, TARAFTARLARIMIZDAN BİRİNİ DARP EDİYOR\" Müsabaka öncesi birkaç taraftarın polis tarafından darp edildiğini belirten Ali Ay, \"Taraftarlarımızdan birkaçı emniyete götürülmüş. Bir polis, taraftarlarımızdan birini darp ediyor. Kendisine yazıklar olsun diyorum. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyordu. Emniyet müdürümüze, emniyet müdür yardımcısı ve spor müdürümüze teşekkür ediyorum. O polisle ilgili gerekli işlem yapıldı. Arkadaşlarımız da sağ salim Bursa\'ya gelecek\" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Ali Ay\'ın açıklamaları