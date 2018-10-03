(Görüntülü)Afyonkarahisar'da Dünya Yürüyüş Günü

HABER- KAMERA Satılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR, (DHAAFYONKARAHİSAR İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla sağlık çalışanları ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. Sağlık Bakanlığı\'nca obezitenin azaltılma çalışmaları kapsamında toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini arttırmak ve sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesi amacıyla Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde Dünya Yürüyüş Günü düzenlendi. Yürüyüşe İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz, Afyonkarahisar Denetim Serbestlik Müdürü Mustafa Ersoy, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Deniz Fırat, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Ellerinde dövizler ve pankartlarla yürüyen onlarca sağlık çalışanı ve vatandaş, sağlıklı yaşama yönelik önemi ortaya koydu. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi önünde toplanarak yürümeye başlayan grup Akarçay\'da yürüyüşlerini egzersiz hareketleriyle tamamladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz, Bu tür yürüyüşlerin sürekli olmasını temenni ediyoruz. Amaç farkındalık oluşturmaktır. Kısa bir yürüyüşle neler yapabileceğini görmek ve ses getirmeye çalışıyoruz dedi. \'YÜRÜMEK VE SPOR YAPMAK GEREKİR\' Yürüyüşe katılan sağlık çalışanı Ayhan Duymuş, organizasyonun sağlıklı yaşam açısından önemli olduğuna değindi. Duymuş, Bütün halkımızın her gün kendine zaman ayırarak sağlıklı yürüyüş yapması lazım. Günümüz yaşantısı psikolojik olarak bozuldu. Ama spor insanı rahatlatıyor. Her yönden sporu tavsiye ediyorum. Kendim 35 yıldır spor yapıyorum. Koşmayı ve yürümeyi seviyorum diye konuştu. Yürüyüşe birlikte çalıştıkları arkadaşlarıyla katılan Zehra Cirit, günün öneminin anlamlı ve farkındalık oluşturmak olduğunu kaydetti. Cirit, şöyle dedi Herkese örnek olması ve hareketli bir hayat için yürüyüş en basit yapabileceğimiz etkinliktir. Herkese örnek olsun diye hep birlikte geldik. Buradaki amaç farkındalık yaratmaktır. Teknoloji geliştikçe insanların hayatı hareketsizleşiyor ve daha duran hale geliyor. Bunu biraz hareketlendirmek için örnek olması için hepimiz yürümeye geldik. YÜRÜMEK İNSANI MUTLU EDER Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Başhekimi Dr. Gülsüm Doğan, yürümenin kalbe ve zihne fayda sağladığını vurguladı. Doğan, Sağlık çalışanlarımızla birlikte örnek teşkil etmek için yürümeye başladık. Mutlaka vatandaşlarımız fırsat buldukça yürüsün. Hem kalp hem beyin hem zihin açılır. Yürümek insanları mutlu eder dedi.