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(Görüntülü)3-Uzman Erbaş okulda çalışan nişanlısını rehin aldı

Haber: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uzman erbaş, nişanlısını rehin aldı

10 Eylül 2018 17:52

Haber: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde uzman erbaş, nişanlısını rehin aldı. Olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uzman erbaş olarak görev yapan Umut D. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği nişanlısı Hümeyra K\'yı rehin aldı. Olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin yanı sıra Müzakere Timleri de devreye girdi. Umut D.\'nin müzakereci polise, silahının olmadığını ve elinde bıçak bulunduğunu söylediği öğrenildi.

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