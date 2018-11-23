(Görüntülü) ZTK 5'inci Eleme Turu kuraları çekildi

Fenerbahçe - Giresunspor, Keçiörengücü - Galatasaray, Sivas Belediye Spor - Trabzonspor ve Adana Demirspor - Medipol Başakşehir eşleşmeleri oldu Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL,(DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Eleme Turu\'na, 4\'üncü Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları katılacak. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak. İlk hafta karşılaşmaları şu şekilde: Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği Sivas Belediye Spor - Trabzonspor Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok Nazilli Belediyespor - Göztepe Gençlerbirliği - Hatayspor Adana Demirspor - Medipol Başakşehir Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor Altay - Kayserispor Ümraniyespor - 1461 Trabzonspor Menemen Belediye Spor - Kasımpaşa Fenerbahçe - Giresunspor Fatih Karagümrük - Akhisarspor Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor Bodrum Belesiyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor Keçiörengücü - Galatasaray